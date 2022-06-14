Всего с начала года в регионе скончались 30 человек.

За месяц во Владимире от передозировки наркотиками умерли четыре человека. Об этом рассказали в прокуратуре Владимирской области.Все случаи гибели людей связаны с употреблением «синтетики». Запрещённые препараты покупались через интернет. Возраст погибших не превышает 25 лет, одним из них оказался несовершеннолетний. С начала года в 33-ем регионе зарегистрировано более 30 аналогичных фактов.Накануне праздников в прокуратуре состоялось совещание с участием силовиков. Правоохранительные ведомства выработали дополнительные меры по профилактике и предупреждению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Какие конкретно - не сообщается.