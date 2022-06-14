Внешняя отделка трехэтажного здания ЗАГС будет выполнена в светлых тонах и с использованием декоративных элементов.

Внешняя отделка трехэтажного здания ЗАГС будет выполнена в светлых тонах и с использованием декоративных элементов.Скоро у московских молодоженов появится уникальный центр для создания новых ячеек общества и начала крепкой семейной жизни. В столичном районе Митино построят здание отдела записей актов гражданского состояния в виде свадебных колец. Об этом рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.По его словам, внешняя отделка трехэтажного здания ЗАГС будет выполнена в светлых тонах и с использованием декоративных элементов. Фасад дома торжеств по адресу улица Дубравная, владение №50/1 украсят вертикальные ребристые панели. Специалисты установят на окнах ажурные решетки.Внешне здание будет напоминать официальную эмблему московского ЗАГСа в виде двух колец, а также заглавной буквы "М", уточнил главный архитектор города."Фасады соответствуют назначению – выбран торжественный светлый оттенок, в оформлении будет множество деталей. Например, привлекает внимание геометрический орнамент на окнах, что придает архитектурному облику некую ажурность", – отметил Сергей Кузнецов.Он также добавил, что для основного материала отделки выбраны стеклофибробетонные панели светлого оттенка. Цоколь и крыльцо специалисты облицуют матовым гранитом. Элементы декора планируется изготовить из алюминиевых панелей. Над центральным входом появится вывеска с эмблемой ЗАГСа с контражурной подсветкой.Здание площадью около 2,8 тысяч квадратных метров будет состоять из трех этажей. Его поделят на две основные зоны: торжественную и рабочую, чтобы потоки сотрудников и посетителей не пересекались. Особое внимание будет отделено и территории объекта.Около ЗАГСа построят парковку и установят беседку-ротонду в классическом стиле с колоннами. Там молодожены и гости торжеств смогут проводить фотосессии. Территорию осветят фонари с двумя круглыми плафонами. Рядом со зданием поставят скамейки, постелят газон, а также посадят туи и цветы.К слову, летом в Москве высадят более 35 миллионов . Растения в скором времени появятся во дворах, скверах, парках, на площадях и набережных, а также вдоль основных магистралей города. Петунии, бегонии и цинерарииукрасят столицу и будут радовать глаза местных жителей.