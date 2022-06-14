До конца года на Синявинской улице откроется новая поликлиника для детей и взрослых.

До конца года на Синявинской улице откроется новая поликлиника для детей и взрослых.В 2022 году власти российской столицы реализовали и продолжают реализовывать множество масштабных проектов для развития городской системы здравоохранения. Так, до конца года планируется завершить строительство порядка сорока медицинских учреждений, в том числе, 12 больничных корпусов, 26поликлиник и подстанцию скорой помощи.Кроме того, в Москве активно модернизируют устаревшие поликлиники. В рамках программы к концу года планируется привести в порядок около 60 учреждений здравоохранения. Причем, объекты не только отремонтируют, но и оснастят необходимым оборудованием. К примеру, работы в поликлинике для детей и взрослых в Молжаниновском районе Москвы завершены уже на 65%.Медицинское учреждение в течение 2022 года должно принять первых пациентов. На территории по адресу Синявинская улица, владение №13 уже стартовало благоустройство. Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента строительства.Как отметил руководитель ведомства Рафик Загрутдинов, детско-взрослая поликлиника рассчитана на 320 посещений в смену. По его словам, территорию учреждения оснастят необходимыми для посетителей объектами."Здесь создадут площадку воркаута для тренировок, реабилитации и расслабления с универсальным оборудованием для всех возрастных групп. На отдельном участке предусмотрена оздоровительно-реабилитационная зона, оснащенная специальными тренажерными устройствами, в том числе для инвалидов-колясочников. Также оборудуют детскую игровую площадку. Общий процент строительной готовности медицинского учреждения составляет 65%. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в этом году", – подчеркнул Загрутдинов.К слову, в новой поликлинике будут функционировать сразу четыре отделения: детское на 120 посещений в смену, взрослое на 200, женская консультация на 100 и пост скорой медицинской помощи со стоянкой на две машины. У каждого отделения будет свой вход для разделения потоков.Учреждение модернизируют в рамках московского стандарта. Кабинеты будут удобно расположены для пациентов, ожидать вызова врача посетители будут в просторных, светлых зонах. В поликлинике установят современное цифровое оборудование для диагностики.