Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.

В Муроме директор фирмы осуждён за коммерческий подкуп. Об этом рассказали в пресс-службе горсуда.Являясь учредителем и директором компании, он незаконно получил 8 млн рублей за отказ от участия в торгах на аренду земельного участка. Мужчину признали виновным.«Суд назначил ему пять лет колонии строгого режима, с лишением права заниматься управленческой деятельностью на срок 2,5 года. Осужденный взят под стражу в зале суда», - уточнили в облсуде.Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.