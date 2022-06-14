Как индексировать зарплаты бюджетникам, где взять средства на лекарственное обеспечение, чем можно помочь промышленным предприятиям. Эти и другие вопросы обсудили в Суздале. Там прошло

Как индексировать зарплаты бюджетникам, где взять средства на лекарственное обеспечение, чем можно помочь промышленным предприятиям. Эти и другие вопросы обсудили в Суздале. Там прошло выездное заседание комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Во встрече приняли участие члены комитета Совфеда, сенаторы, руководство министерств, Счетной палаты, представители органов власти из других регионов. В президиуме работали