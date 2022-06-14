Два участка бывшей промзоны на северо-востоке Москвы реорганизуют по программе Индустриальные кварталы.

Два участка бывшей промзоны на северо-востоке Москвы реорганизуют по программе "Индустриальные кварталы".В российской столице полным ходом реализуется проект "Индустриальные кварталы". В рамках данной программы власти города реорганизовывают территории бывший промышленных зон. На месте огромных серых территорий вырастают современные предприятия, жилые кварталы, парки и спортивные площадки. Заброшенные зоны начинаю служить на пользу людям.Аналогично власти поступят и с участками бывшей промзоны "Северянин" на северо-востоке Москвы. На территории общей площадью более 27 гектаров построят жилой квартал. Для преобразования земель в Ярославском районе, недалеко от станции Ростокино и национального парка "Лосиный остров" потребуется около 38 миллиардов рублей.Об этом рассказал заместитель главы столичного региона по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, после реорганизации территории промзоны в бюджет города ежегодно будет поступать почти 584 миллиона рублей."На северо-востоке столицы появятся современные промышленные предприятия, новые детские сады и школы, объекты здравоохранения и спорта, жилые дома. Реализация проектов даст 2,5 тысячи новых рабочих мест", — отметил Владимир Ефимов.К слову, сейчас участки промзоны используются неэффективно: там базируются склады, гаражи и автомастерские. В процессе их преобразования смогут участвовать либо собственники помещений, либо власти Москвы, либо привлеченные через торги инвесторы. Разумеется, в этом случае владельцы участков получат денежные компенсации в размере рыночной стоимости их земли и объектов.Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что на двух участках бывшей промышленной зоны власти намерены построить свыше 367 тысяч квадратных метров недвижимости."Высокотехнологичные компании займут 23 тысячи квадратных метров территорий, на площади почти 42 тысячи квадратных метров появится общественно-деловая застройка, а 302 тысячи квадратных метров предоставляется под жилые дома. Инвестор построит и безвозмездно передаст городу здание, где разместится женская консультация, два образовательных комплекса с детскими садами, рассчитанными на 325 детей, и школами на 650 учеников", — уточнил чиновник.Также для жителей Ярославского района построят новый ФОК с бассейном и катком. На одном из участков возведут храм.