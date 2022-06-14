Прокуратура города Владимира подала в суд иск о возложении на горадминистрации обязанности снести аварийное здание 1962 года постройки на улице Лакина. Дом признали аварийным еще 8 лет назад.

Прокуратура города Владимира подала в суд иск о возложении на горадминистрации обязанности снести аварийное здание 1962 года постройки на улице Лакина. Дом признали аварийным еще 8 лет назад. Мэрия Владимира не предприняла никаких мер, а срок расселения жителей истек. Прокурор подал иск, который Октябрьский районный суд удовлетворил. В надзорном ведомстве проконтролируют исполнение вердикта суда. Прокомментируйте