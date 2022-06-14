В случае возникновения опасных ситуаций владимирцев просят звонить по номерам 101 или 112.

Во Владимире ожидается гроза с дождём и сильный ветер. Об этом сообщает Управление гражданской защиты города.В «Центральном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» уточняют, что ухудшение погоды в регионе возможно после 14 часов. Порывы ветра будут достигать 15 - 17 метров в секунду.В горадминистрации напоминают, что увеличиваются риски ЧП, связанные с аввриями в системе ЖКХ, обрывом ЛЭП и линий связи. Возможны обрушения слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падения деревьев.В случае возникновения опасных ситуаций владимирцев просят звонить по номерам 101 или 112. Телефоны ЕДДС областного центра – 05 и 8(4922) 53-11-48.