Во Владимире на проспекте Ленина случился пожар в квартире многоэтажного дома 13 июня. В результате происшествия погиб мужчина. Его личность устанавливается. По информации регионального

Во Владимире на проспекте Ленина случился пожар в квартире многоэтажного дома 13 июня. В результате происшествия погиб мужчина. Его личность устанавливается. По информации регионального МЧС, пламя вспыхнуло в квартире на третьем этаже в районе 15:00. Пожарные, прибывшие на вызов, потушили огонь на площади 8 кв.м. В квартире сгорела внутренняя отделка и кухня. В помещении нашли