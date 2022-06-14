На единой цифровой платформе «Работа России» доступно около 500 образовательных проектов.

Во Владимирской области стартовала бесплатная программа переобучения для безработных или сотрудников компаний, пострадавших от санкций. Курсы переквалификации пройдут 2700 человек.На единой цифровой платформе доступно около 500 образовательных проектов. Более 1500 жителей подали заявки, а 350 уже приступили к обучению. Его организуют на базе РАНХиГС, ВлГУ и Центра опережающей профессиональной подготовки WorldSkills Россия. Доступны как дистанционные, так и очные формы. Наиболее востребованы: дизайнеры интерфейсов, тестировщики ПО, специалисты по работе на маркетплейсах и интернет-продвижению. Владимирцы также получают навыки управления закупками, налоговых консультантов, а также по психологии и управлению персоналом. Часто жители идут получить знания администраторов отеля, освоить программы обучения автослесарей, поваров, фитнес-тренеров.Сервисы доступны для молодых людей в возрасте до 35 лет, женщин с маленькими детьми до 7 лет, гражданам старше 50 лет, а также всем официальным безработным или находящимся под риском увольнения.«Оставить заявку на участие можно на платформе «Работа России». Далее необходимо прийти в центр занятости населения и пройти тестирование. Специалисты помогут подобрать направление с учётом знаний, ранее полученного образования и опыта соискателя», – пояснил директор департамента труда и занятости населения Андрей Григорьев.