Об этом заявил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин, который проинспектировал ход работ.

Движение по платной трассе М-12 во Владимирской области откроют в конце 2023 года. Второй этап возведения автобана в обход Владимира завершится до конца 2022 года. Об этом заявил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин, который проинспектировал ход работ.Вместе с председателем правления ГК «Автодор» Вячеславом Петушенко он пролетел на вертолёте над будущей автомагистралью 800 километров. Госслужащий лично осмотрел вантовый мост через Оку, строящийся под Муромом. Дан старт надвижке пролётов. Напомним, что длина объекта превысит 1300 метров. Сейчас строительстве сооружения задействовано более 1 100 рабочих и более 120 единиц спецтехники.