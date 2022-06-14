Машинист применил экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось.

В Александровском районе на железнодорожной дороге электричке сбила 66-летнего пенсионера. Об этом рассказали в УМВД на транспорте по СЗФО.В дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение, что у перегона станций Арсаки – Струнино локомотив наехал на прохожего. Выяснилось, что мужчина пересекал пути и не заметил состав. Машинист применил экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось. От полученных травм пострадавший скончался.Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства его гибели.Транспортная полиция напоминает, что даже при соблюдении скоростного режима невозможно моментально остановить движущийся поезд. Инерция составляет примерно километр, поэтому если вы идёте в наушниках или просто зазевались, то даже машинист с реакцией мангуста не спасёт вашу жизнь.