Заявки будут приниматься до 5 июля.

Во Владимирской области 14 июня стартует конкурс «Самая красивая деревня». Заявки будут приниматься до 5 июля.Далее члены оргкомитета посетят населённые пункты, которые будут допущены к участию. Итоги подведут 27 августа.Помимо традиционных номинаций в 2022 году учреждена новая - «за самый творческий сельский коллектив». Мероприятие проводится с 2015 года. В прошлом году в конкурсе участвовали 119 деревень. Самой красивой деревня Дворищи. Победители ежегодно получают грант на благоустройство.