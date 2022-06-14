За последние сутки во Владимирской области выявлено 12 случаев заражения коронавирусом. Это на 2 меньше, чем накануне. Госпитализировано 3 человек. Это на 1 меньше, чем днем ранее. Всего

За последние сутки во Владимирской области выявлено 12 случаев заражения коронавирусом. Это на 2 меньше, чем накануне. Госпитализировано 3 человек. Это на 1 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 152 057. В лидерах по приросту Меленки – 3 заболевших за сутки. На втором месте расположились Владимир и