Сотрудники ГИБДД поймали 119 пьяных водителей.

За неделю во Владимирской области зарегистрировано 46 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли четыре человека и 56 пострадали. Травмированы шесть детей и один - погиб.Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, инспекторы оформили 389 аварий с материальным ущербом.Сотрудники ГИБДД поймали 119 пьяных водителей. С участием нетрезвых автолюбителей зарегистрировано пять ДТП.Хроника наиболее резонансных автокатастроф выглядит следующим образом: