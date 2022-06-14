Во Владимире возле Троицкой церкви установили памятник последнему императору России. Полгода назад настоятель храма Евгений Боровских обратился к прихожанам с предложением возвести

Во Владимире возле Троицкой церкви установили памятник последнему императору России. Полгода назад настоятель храма Евгений Боровских обратился к прихожанам с предложением возвести памятник Николаю II. Верующие идею священника поддержали. Деньги собирали общими усилиями. Евгений Боровских, протоиерей, настоятель храма А средства собирали по-разному. Знакомых много: богатых и бедных. Все по чуть-чуть давали. Полковники, с ФСБ и