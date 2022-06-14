Выдвижение кандидатов завершится 12 июля.

Выборы губернатора Владимирской области пройдут с 9 по 11 сентября. Об этом сообщил региональный Избирком.Выдвижение кандидатов завершится 12 июля. Документы на регистрацию будут приниматься с 17 июля до 27 июля. Крайний срок принятия решений о допуске назначен на 5 августа. Перед выдвижением местные политики должны пройти муниципальный фильтр - заручиться поддержкой 126 депутатов.Голосование пройдёт на 979 постоянных и трёх временных избирательных участках.Напомним, что впервые трёхдневная процедура народного волеизъявления была введена на голосовании по поправкам к Конституции.