Деньги ушли на счет его родственницы, которая обналичила средства и отдала злоумышленнику.

Житель Мурома украл у сожительницы через онлайн-банк 32 тысячи рублей. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.В марте, находясь дома у своей 46-летней возлюбленной, 33-летний мужчина воспользовался её телефоном и через приложение перечислил с банковского счёта вышеуказанную сумму. Деньги ушли на счет его родственницы, которая обналичила средства и отдала злоумышленнику.Любовница обнаружила пропажу и заявила в полицию. Фигуранта задержали. Он признался в содеянном. За время следствия муромлянин возместил причинённый ущерб.Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.