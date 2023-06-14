23 тысячи фальшивых долларов изъяты у задержанных во Владимирской области мошенников. Преступная...

23 тысячи фальшивых долларов изъяты у задержанных во Владимирской области мошенников.Преступная группа обезврежена сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Владимирской области совместно с коллегами из регионального УФСБ России.Злоумышленники продавали фальшивые доллары на улице Мира в городе Владимире. Приезжий из Волгоградской области и его сообщник из Краснодарского края передали местному жителю шесть тысяч долларов США. В арендованном ими автомобиле полицейские обнаружили свыше 23,5 тысячи долларов, которые эксперты признали поддельными, - сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Возбуждены два уголовных дела, задержанные заключены под стражу, расследование продолжается.Фото и видео: пресс-служба УМВД по Владимирской области.