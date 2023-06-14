В территориальные избиркомы направили более 9 тысяч комплектов документов на выборы депутатов в Заксобрание. Об этом рассказал председатель Избирательной комиссии области Вадим Минаев.

В территориальные избиркомы направили более 9 тысяч комплектов документов на выборы депутатов в Заксобрание. Об этом рассказал председатель Избирательной комиссии области Вадим Минаев. Комиссия уже рассмотрела почти 5 тысяч от собрания избирателей и чуть больше 4 тысяч от политических партий. На выборы заявились кандидаты от Единой и Справедливой России, коммунисты и либерал-демократы. Среди участников также