33 владимирских школьника из Владимира получили паспорта из рук главы города Дмитрия Наумова.
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33 владимирских школьника из Владимира получили паспорта из рук главы города Дмитрия Наумова.
В Патриаршему саду Владимира сегодня прошла традиционная патриотическая акция "Мы - граждане России".
33 владимирских школьника, которым уже исполнилось 14 лет, в торжественной обстановке получили паспорта из рук главы города Дмитрия Наумова. Мероприятие приурочено ко Дню России. Его почетными гостями и участниками ежегодно становятся ребята, которые проявили большие успехи в учебе, спорте, в творчестве, принимают активное участие в общественной жизни. С началом нового - гражданского - этапа в жизни их поздравили родители, педагоги и представители мэрии.
Илона Кржижановская, ученица школы №36 г.Владимир:
- Я ощущаю себя, наверно, взрослее, ответственнее за свои действия, больше уверенности, больше обязанностей, больше прав и горжусь этим.