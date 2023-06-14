33 владимирских школьника из Владимира получили паспорта из рук главы города Дмитрия Наумова. В...

33 владимирских школьника из Владимира получили паспорта из рук главы города Дмитрия Наумова.В Патриаршему саду Владимира сегодня прошла традиционная патриотическая акция "Мы - граждане России".33 владимирских школьника, которым уже исполнилось 14 лет, в торжественной обстановке получили паспорта из рук главы города Дмитрия Наумова. Мероприятие приурочено ко Дню России. Его почетными гостями и участниками ежегодно становятся ребята, которые проявили большие успехи в учебе, спорте, в творчестве, принимают активное участие в общественной жизни. С началом нового - гражданского - этапа в жизни их поздравили родители, педагоги и представители мэрии.Илона Кржижановская, ученица школы №36 г.Владимир:- Я ощущаю себя, наверно, взрослее, ответственнее за свои действия, больше уверенности, больше обязанностей, больше прав и горжусь этим.