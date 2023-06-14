Не наказать, а уберечь. Губернатор области Александр Авдеев поручил главам муниципалитетов готовиться к купальному сезону тщательнее. Встреча чиновников прошла 13 июня в рамках заседания

Не наказать, а уберечь. Губернатор области Александр Авдеев поручил главам муниципалитетов готовиться к купальному сезону тщательнее. Встреча чиновников прошла 13 июня в рамках заседания регионального правительства. Основной темой стал вопрос обеспечения безопасности жителей в купальный сезон. Губернатор отметил, что особенное внимание следует уделить неофициальным пляжам. Там, по его мнению, люди тонут чаще всего. Авдеев дал