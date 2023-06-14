Сейчас он гастролирует по 33-ему региону с «Музыкальной экспедицией».

Руководитель «Центра классической музыки» во Владимире и Губернаторского симфонического оркестра Артём Маркин получил звание «Заслуженный артист России».Маэстро родился в 1969 году в Барнауле в семье музыкантов. В 1991 году стажировался в США. В 1998 году окончил академию имени Гнесиных. В том же году возглавил Владимирский губернаторский симфонический оркестр. Принимал участие в различных музыкальных проектах, как на Родине, так и за рубежом.Сейчас он гастролирует по 33-ему региону с