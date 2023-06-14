Даниил Герасимов из владимирского «Кванториума» своими разработками поможет больным с диагнозом...

Даниил Герасимов из владимирского «Кванториума» своими разработками поможет больным с диагнозом Альцгеймер.А вот автор следующей разработки- владимирский школьник Даниил Герасимов, ученик владимирского "Кванториума". Юный исследователь создал тест-систему для ранней диагностики болезни Альцгеймера. Все подробности у Фёдора Лалакина.Даниил вместе с научным руководителем работает над важным исследованием. Оно поможет выявить болезнь Альцгеймера на ранних этапахДаниил Герасимов, ученик технопарка "Кванториум- 33":- Суть нашего проекта в том,что разрабатываем диагностическую систему, основанную на ПЦР. Это метод, который позволит в 1 пробирке сразу несколько генов обнаружить.Метод призван определить мутацию в генах. Её наличие- свидетельство будущей болезни. Поэтому важно обнаружить заболевание на ранних этапах- тем больше шанс замедлить процесс его развития. Главное -продлить активную фазу жизни человека, повысить мозговую активность игрой в шахматы, заучиванием стихов.Дарья Федосеева, педагог "Кванториум -33":- Тест система расчитывается таким образом, что если мы праймер, это специальный компонент системы, он сможет прикрепиться к измененному участку, то за счет того, что с праймером идет флюролисцентная метка, через программу можно будет увидеть, что праймер прикрепился и тогда мы обнаруживаем, что дефект есть, а значит скорее всего есть предрасположенность к изменению белка, соответственно болезни Альгеймера.Сейчас исследование - на этапе расчетов. Каждая буква на экране- нуклеотид- составляющая гена- уточняет Даниил.- Мы проводили множественные сравнения нескольких вариаций гена, который мы сейчас изучаем, вот здесь можно увидеть, что, здесь практически идентичные последовательности, они как бы сравниваются специальным образом и вот так помечаются.Завершающей стадией исследования станет проверка диагностики. Проходить она будет примерно так: сначала берется материал, затем из него получают чистую ДНК, и помещают в нее праймер. А уже впоследствии на специальном приборе определят, есть ли дефектный ген. Даниил учится на программиста, генетика- его хобби, но на первом этапе в этом исследовании пригодилось его основное направление- Узнать по больше о биологии, о химии, потому что мне это нравится, потому что в обычной жизни я бы не смог с чем то поработать, с чем работаю здесь, мне очень нравится и это очень интересно.От болезни Альцгеймера пока нет лекарства. Но благодаря таким исследованиям, можно будет замедлить развитие болезни, подарив человеку самое ценное - время.Федор Лалакин, Андрей Беляков "Вести Владимир".