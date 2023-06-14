Цель властей – установить новые полезные контакты и подписать соглашения о сотрудничестве, в том числе инвестиционные.

Делегация Владимирской области участвует в XXVI Петербургском международном экономическом форуме. Об этом губернатор рассказал в соцсетях.Цель властей – установить полезные контакты и подписать соглашения о сотрудничестве, в том числе инвестиционные. Инвестпроекты связаны с промышленностью и АПК.«Закрепим на бумаге ряд социально значимых договорённостей и планов по проведению крупных мероприятий. Презентуем форумлянам программу «Суздальфеста», пригласим всех на 1000-летие нашего города-музея», - добавил Александр Авдеев.