Десятилетний ребенок спас загоревшуюся от холодильника пятиэтажку во Владимирской...

Десятилетний ребенок спас загоревшуюся от холодильника пятиэтажку во Владимирской области.Накануне в 16 часов 23 минуты из Коврова поступил сигнал о возгорании в квартире на улице Комсомольская, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.Наблюдалось задымление в квартире на первом этаже, дым распространился по всему подъезду. Эвакуированы 14 человек, одного спасли с помощью спецустройства. Огонь ликвидирован на площади 5 кв.м.Дознаватели МЧС установили, что причиной пожара стал загоревшийся холодильник. Дома был 10-летний ребёнок, который выбежал наружу и сообщил обо всем в пожарную охрану. В результате, удалось избежать распространения огня.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области