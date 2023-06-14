Об этом рассказала омбудсмен Юлия Раснянская.

Уполномоченная по правам ребёнка во Владимирской области Юлия Раснянская прокомментировала судьбу двух детей, оставшихся сиротами после . Об этом она рассказала редакции vlad.aif.ru.Напомним, что их родители и 12-летний брат погибли 11 июня во время пожара. Семья приехала в Краснодарский край на отдых 8 июня, сняла жильё и через три дня 37-летний мужчина, его 43-летняя жена и их 12-летний сын погибли. Благодаря помощи соседа, 10-летней дочери и её 2-летней сестре удалось спастись. Сейчас обе девочки находятся в больнице.«У детей есть бабушка и дедушка. Они возьмут на себя их дальнейшее воспитание», - пояснила корреспонденту «33Live.Ru» Юлия Раснянская.Известно, что семья проживала в Коврове. Добавим, что каких-либо комментариев от региональных или городских властей не поступало. По всей видимости, какая-то помощь со их стороны не требуется.