Сейчас обе выживших во время пожара девочки находятся в больнице.

В Краснодарском крае во время пожара - супруги и их 12-летний сын. В живых остались две дочери. Ковровчане приехали в Ейск 8 июня, чтобы провести отпуск на море. Они арендовали у местного жителя помещение, в котором погибли утром 11 июня из-за возгорания. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».Гибель семьиУтром 11 июня в помещении на улице Мира в Ейске, где проживала многодетная пара, произошёл пожар. В результате ЧП погибли 37-летний мужчина, его 43-летняя жена и их 12-летний сын. Благодаря помощи соседа, 10-летней дочери и её 2-летней сестре удалось спастись. По предварительной информации, причиной трагедии могло стать короткое замыкание. Сейчас проводится пожарно-техническая экспертиза.Ейским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело. В ходе следствия будут установлены также причины и условия, способствовавшие случившемуся. Ход расследования находится на контроле у главы СКР по Краснодарскому краю А.К. Маслова.Власти молчатЛишь спустя трое суток стало известно, что семья приехала в Краснодарский край из города оружейников. Как сообщило издание , мать троих детей является военнообязанной. Коллеги шокированы произошедшим.Выяснилось, что маму зовут Виктория. Удалось найти её аккаунт "Вконтакте". Последний раз она была онлайн в день гибели - 11 июня. Последний пост датируется 29 мая. В нём - снимки со старшей дочерью. В профиле ковровчанки - десятки фотографий с дочерьми и погибшим сыном. Сейчас обе девочки находятся в больнице. Их судьбой редакция «33Live.Ru» поинтересовалась у уполномоченной по правам ребёнка во Владимирской области Юлии Раснянской.«У детей есть бабушка и дедушка. Они возьмут на себя их дальнейшее воспитание», - пояснила она.Интересно, что в ковровских пабликах трагедия прошла почти незамеченной. В соцсетях размещены лишь единичные посты без комментариев горожан.Добавим, что какой-либо реакции от региональных или городских властей так же не последовало. По всей видимости, какая-то помощь со их стороны пока не требуется.