Глава Центра классической музыки во Владимире и Губернаторского симфонического оркестра Артем...
Глава "Центра классической музыки" во Владимире и Губернаторского симфонического оркестра Артем Маркин удостоен звания "Заслуженный артист России".
Первым маэстро поздравил сенатор от Владимирской области Андрей Шохин.
Поздравляю директора Государственного автономного учреждения культуры Владимирской области «Центр классической музыки» Артёма Маркина с присвоением звания «Заслуженный артист Российской Федерации», написал он в ТГ.
Напомним, что сейчас Артем Маркин всецело занят "Музыкальной экспедицией". Это культурная акция, которая привозит с концертами музыкантов мирового уровня в самые живописные и неожиданные уголки региона 33.
На днях "Музыкальная экспедиция" побывала в усадьбе князей Голициных в Симе, сегодня - концерт в Жерехово, вотчине князей Всеволожских.