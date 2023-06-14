Глава Центра классической музыки во Владимире и Губернаторского симфонического оркестра Артем...

Глава "Центра классической музыки" во Владимире и Губернаторского симфонического оркестра Артем Маркин удостоен звания "Заслуженный артист России".Первым маэстро поздравил сенатор от Владимирской области Андрей Шохин.Поздравляю директора Государственного автономного учреждения культуры Владимирской области «Центр классической музыки» Артёма Маркина с присвоением звания «Заслуженный артист Российской Федерации», написал он в ТГ.Напомним, что сейчас Артем Маркин всецело занят "Музыкальной экспедицией". Это культурная акция, которая привозит с концертами музыкантов мирового уровня в самые живописные и неожиданные уголки региона 33.На днях "Музыкальная экспедиция" побывала в усадьбе князей Голициных в Симе, сегодня - концерт в Жерехово, вотчине князей Всеволожских.