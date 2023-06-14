Губернатор Владимирской области Александр Авдеев провел совещание о подготовке безопасного отдыха в...

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев провел совещание о подготовке безопасного отдыха в условиях наступающей жары.Еще раз проверить все оборудованные и необорудованные пляжи поручил главам муниципалитетов губернатор Александр Авдеев. О безопасности на воде в условиях наступающей жары говорили на еженедельном оперативном совещании в Белом Доме.К концу этой недели синоптики обещают владимирцам тридцатиградусную жару. Люди потянутся к водоемам. Время напомнить гражданам о правилах безопасного отдыха, родителям - об ответственности за жизнь и здоровье детей. В неофициальных местах для купания глава региона предложил разместить информационные баннеры с элементами так называемой "шоковой рекламы".Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Когда начали борьбу с аварийностью и со смертностью на дорогах, такие плакаты вешали, да? "На этом участке..." и статистика погибших. "Двести аварий, пятнадцать со смертельным исходом". И человек едет, ну и волей-неволей у него это в голове откладывается. Если есть такие омуты, обрывы и то, что вот было в Вязниках, ну, повесьте там такой плакат.