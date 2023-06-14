В результате прокурорского вмешательства долги по контрактам погашены в полном объёме.

ЦГБ Коврова задолжала 40 поставщикам по госконтрактам более 14 млн рублей. Об этом рассказали в прокуратуре.Центральная городская больница заключила с бизнесменами договоры на поставку лекарств, расходников и охрану. Предприниматели выполнили свои обязательства, а вот медучреждение нет.Главному врачу внесено представление. Возбуждено административное дело. В результате прокурорского вмешательства долги по контрактам погашены в полном объёме.