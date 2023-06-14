Специалисты администрации Фрунзенского района и МКУ «Благоустройство» занимаются расчисткой реки Рпень и её берегов от деревьев и мусора.

Мэрия Владимира начала благоустройство территорий вокруг Рпенского проезда. Об этом рассказали в пресс-службе администрации.Специалисты администрации Фрунзенского района и МКУ «Благоустройство» занимаются расчисткой реки Рпень и её берегов от деревьев и мусора. Ежедневно к работам привлекается до 8 рабочих и несколько единиц спецтехники.Замглавы администрации Сергей Мурыгин пояснил, что уборка упавших в водоём деревьев необходима для предотвращения заторов во время весеннего ледохода и избежания подтопления.«Работы начались несколько лет назад от Социального фонда. Сейчас рабочие идут выше по течению вдоль Рпенского проезда вплоть до территории комбината «Тепличный», - уточнил он.Уборка будет вестись всё лето.