Центральная киностудия детских и юношеских фильмов перешла в собственность столицы.

Центральная киностудия детских и юношеских фильмов перешла в собственность столицы.Соответствующий указ по просьбе властей Москвы подписал президент Владимир Путин. Решение позволит продолжить модернизацию основанной в 1915 году киностудию, написал в своем мэр столицы Сергей Собянин.Градоначальник отметил, что длительное время на студии не снимали фильмы. Главное здание находилось в аварийном состоянии. При поддержке правительства России и Минкульта началась модернизация студийного комплекса.К руководству студией пришла новая управленческая команда. В производстве находится 28 картин: 12 проектов игрового и 16 – неигрового кино, уточнил Собянин.На киностудии создано молодежное креативное пространство – Кинокампус Горького. Там проходят лекции и мастер-классы для будущих кинематографистов и производителей цифрового контента."По опыту возрождения ВДНХ и Северного речного вокзала мы уверены, что передача Киностудии им. Горького в собственность города позволит обеспечить успешную реализацию этих планов. И через несколько лет в Москве будет создана еще одна креативная площадка со всем необходимым для полного цикла производства кино", – подчеркнул мэр.Собянин ранее , что реконструкция Центра театра и кино на Поварской завершится в 2024 году. Специалисты оборудуют кинозал на 28 мест и современную студию звукозаписи.