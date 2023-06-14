По двум ДТП на железной дороге к ответственности привлечены автомобилисты.

За пять месяцев 2023 года на железнодорожных переездах выявлено 223 нарушения правил дорожного движения — это на 21% меньше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.За январь-май на переездах произошло девять столкновений автомобилей с поездами. В итоге три человека погибли, еще четверо пострадали. Между тем, за пять месяцев прошлого года произошло четыре подобных аварии, в которых один человек погиб, один пострадал.По информации ГИБДД, по двум ДТП этого года расследование уже завершено. Водители-нарушители привлечены к административной ответственности, с них взыскан ущерб.Для профилактики нарушений в январе-мае 2023 года железнодорожники вместе с транспортной полицией провели около 960 рейдов — напомнили 104,8 тысячи автомобилистам правила пересечения железной дороги.Кроме того, железнодорожники ведут мониторинг состояния переездов, их ремонт, модернизируют их и оснащают дополнительными системами безопасности.