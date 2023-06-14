Народные приметы:15 июня. Как нужно провести Никифоров день, чтобы в дом не проникла нечистая...

Народные приметы:15 июня. Как нужно провести Никифоров день, чтобы в дом не проникла нечистая сила.15 июня 2023 года в народном календаре отмечается День Никифора. У праздника, существует два названия. Первое — День Никифора. Православная церковь отмечает память патриарха Константинопольского святителя Никифора исповедника. Его же называют Никита-дубодёр.Второе название праздника — Вьюн Зелёный или Вьюнец. Проводились различные обряды в честь молодожёнов, которые сыграли свадьбу этой весной или в этом году. Ходили по улицам с песнями, которые посвящали молодым парам, водили хороводы, плели венки из вьюна. Такие венки дарили молодожёнам, развешивали на домах, амбарах, хлевах, колодцах, так как они считались сильным оберегом от нечистой силы.Что можно делать в День Никифора?Этот день нужно провести в веселой и приятной компании, в которой точно не будет разговоров о неприятностях и горестях.На Никифора обязательно плели венки, – они считались не просто украшением, но и талисманом, защищающим от нечисти и злых людей.В этот день детей было принято одаривать сладостями.Что нельзя делать в День Никифора?Нельзя говорить о плохом, проявлять злость, плохо думать о ком-то — негатив поселится в душе, вытеснит светлое, доброе и позитивное.Нельзя заключать сделки и вести важные переговоры. Еще в древности люди говорили, что тот, кто не послушает совета, может не только потерять доверие деловых партнеров, но и лишиться крупной суммы денег, а также оказаться в должниках.Нельзя ходить на кладбище – по примете, можно встретить там нечистую силу, которая утащит к себе.Народные приметы на 15 июня 2023 годаВосход в тумане — днём будет душно и безветренно.Духота на восходе — к ненастной погоде.Закат голубой, золотистый или розовый — к жаркой и солнечной погоде.Пауки не плетут паутину, рвут её или постоянно сидят в укрытии — к сильному ветру.Навозных жуков не видно — к дождю.Жуки жужжат — погода испортится.Фото pxfuel.com