В Сочи из-за разлива реки пострадал газопровод.

В Сочи из-за разлива реки пострадал газопровод.В среду, 14 июня, жители Сочи столкнулись со стихийным бедствием. После обильных ливней река Мацеста вышла из берегов и затопила город. Кадры с места чрезвычайного происшествия публикует .Наводнение в Сочи началось примерно в четыре часа утра. Под водой оказались придомовые территории и часть дорожной сети города-курорта. Пострадал газопровод. Об этом сообщает портал .В Хостинском районе Сочи вышедшая из берегов река Мацеста также залила цокольные помещения и добралась до первых этажей зданий. В воде оказались автомобили. В городе действует штормовое предупреждение, уточняет телеканал "" со ссылкой на региональные власти.