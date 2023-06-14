Экс-солистка группы Росичи Елизавета Кутурова погибла, выпав из окна.

Экс-солистка группы "Росичи" Елизавета Кутурова погибла, выпав из окна.Шокирующая происшествие случилось накануне в Мордовии. В результате несчастного случая погибла бывшая участница группы "Росичи" Елизавета Кутурова, информирует . В настоящий момент пятилетняя дочь артистки борется за свою жизнь в реанимации."Жили хорошо. Своя квартира, обустраивали дом в деревне. Ничто не предвещало беды", – сообщил журналистам безутешный свекор погибшей.Елизавета Кутурова была, как бы сказали наши родители, "спортсменка, комсомолка и просто красавица": получила два высших образования, несколько лет занималась творчеством, затем познакомилось с будущим мужем. После свадьбы и рождении ребенка известная певица решила полностью посвятить себя семье. На момент трагедии ее дочери исполнилось пять лет.Муж погибший, который на момент трагедии находился в Москве, также признался, что не замечал никаких странности в поведении супруги. И лишь приятели исполнительницы обратили внимание на то, что Елизавета удалила страницы в соцсетях совсем не задолго до того, как выпала с 10 этажа вместе с дочерью.Эта информация заставила некоторых пользователей сети думать о том, что произошедшее не было случайностью, а совершила этот поступок Елизавета Кутурова приняв тяжелое решение. Вполне возможно, уверены некоторые, что женщина страдала от депрессии, однако не смогла найти время на общение с психологом.Но есть и иные версии. Часть пользователей Сети уверена, что певица в тот момент пыталась спасти свою дочь, которая, вполне вероятно, свесилась с края с балкона. Ведь, по словам очевидцев, вначале с балкона упала именно девочка, а затем уже и ее мать Елизавета Кутурова.Редакция Дни.ру напоминает, что, если вы чувствуете грусть, отчаяние или подозреваете у себя депрессию, то вам следует обратиться за помощью к психологам. Бесплатно пообщаться со специалистами можно по телефонам в Москве или в Санкт-Петербурге.