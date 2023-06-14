Дочь Анастасии Заворотнюк не любит рассказывать о возлюбленном.

Дочь Анастасии Заворотнюк не любит рассказывать о возлюбленном.27-летняя дочь актрисы Анастасии Заворотнюк проявляет активность в социальных сетях, рассказывая подписчикам практически обо всем, что происходит в ее жизни. Но есть темы, которые Анна не обсуждает. Она отказывается говорить о борющейся с раком матери и своем избраннике.О том, что наследница Анастасии Заворотнюк несвободна, публика узнала несколько лет назад. Но с того времени девушка так и не показывала подписчикам в соцсети своего возлюбленного. Нежелание демонстрировать мужчину Анна объяснила его позицией. Мол, он не разрешает ничего рассказывать и показывать.Но интернет-пользователи, очевидно, забывают об этом. Недавно один из подписчиков попросил Анну показать фото мужа. Разумеется, Заворотнюк-младшая не стала этого делать. "Он красавчик. Поверьте на слово", – ответила девушка любопытному поклоннику, желая положить конец непрекращающимся расспросам.Как выглядит избранник, дочь 52-летней Анастасии Заворотнюк уже давала понять фанатам. По словам Анны, ее мужчина очень похож на актера, звезду Голливуда Райана Гослинга. "Как под копирку! Мы когда познакомились, эта была моя первая мысль", – признавалась девушка ранее.