Многие до сих пор не понимают, почему Юлия Высоцкая вышла замуж за человека, который ей годится в отцы.

Многие до сих пор не понимают, почему Юлия Высоцкая вышла замуж за человека, который ей годится в отцы.Режиссер и актриса вместе уже много лет. Публика по-разному относится к этому неравному браку. Конечно, многие считают этот союз гармоничным, однако находятся люди, которые не верят в искреннюю любовь. А кому-то просто-напросто не понятно, зачем Юлия Высоцкая связала жизнь с человеком, старше ее на 36 лет.Объяснение нашлось у известного психолога Вероники Степановой. Специалист разобрала психологический портер блондинки и предположила, почему она так хочет быть рядом с престарелым мужем. По мнению эксперта, актриса – в душе ровесница Андрея Кончаловского. И с молодым спутником по этой причине ей было бы некомфортно."Юлия Высоцкая – старушка, как и ее муж. И она никогда не была молодой", – говорит Вероника Степанова.Психолог уверена, что звезда всегда была "несовременной". У нее якобы такой типаж. Именно поэтому, говорит специалист, актрисе подходят роли в военных фильмах, где она смотрится очень гармонично в "дореволюционных" костюмах.Вместе с тем Вероника Степанова обратила внимание на внешнее сходство супругов. "Я большего сходства не видела", – удивилась эксперт. Она вспомнила фильм "Рай", где актриса предстала с бритой головой. Психолог, увидев блондинку в таком образе, решила, что она – копия своего супруга."Нижняя челюсть, ужимки все, глаза... Все какое-то сморщенное", – описала Юлию Высоцкую Вероника Степанова.