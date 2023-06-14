Анфиса Чехова показала снимок, на котором видно пострадавшую стопу.

Анфиса Чехова показала снимок, на котором видно пострадавшую стопу.Турфирмы, куда с наступлением лета все чаще отправляются россияне, обязательно оформляют всем вылетающим за рубеж страховку: мало ли что может случиться за границей. Взять, например, ту же Анфису Чехову, которая попала в неприятную ситуацию.Телеведущая вместе с сыном, который совсем недавно отметил свое 11-летие, отправилась в гостеприимную Турцию. Разместились они в одном из отелей, расположенном в городе Белек.К сожалению, настроение семьи испортила не только пасмурная погода, ведь отдых Анфисы Чеховой обернулся травмой. Женщина сильно ударилась правой ногой, в результате чего ее безымянный палец распух и посинел.Но даже несмотря на боль при ходьбе, Анфиса от планов на отдых отказываться на намерена: не пропустила она ни дефиле в купальниках, ни бассейн. Женщина не знает, ушиб у нее или же перелом, однако к врачам она пока что не обратилась.Во-первых, как призналась телеведущая и блогер, красоты отеля затмевают всю боль. Ну а во-вторых, уверены многие, гипс или лангета помешают купаться и демонстрировать новые купальники и фигуру, за которую Анфиса Чехова столько лет боролась.