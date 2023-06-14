Промышленные предприятия на территории ВПО «Точмаш» проверили на несанкционированные выбросы вредных загрязняющих веществ

Промышленные предприятия на территории ВПО «Точмаш» проверили на несанкционированные выбросы вредных загрязняющих веществ, сообщил глава города Дмитрий Наумов. Поводом послужили жалобы горожан на неприятный запах и задымленность.Также сотрудники управления по охране окружающей среды и управления Роспотребнадзора встретились с жителями окрестных домов. Дмитрий Наумов поручил коллегам следить за ситуацией.