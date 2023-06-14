Пресс-атташе ГК КОРТРОС Ирина Опимах получила публичное признание.

Пресс-атташе ГК "КОРТРОС" Ирина Опимах получила публичное признание.Пресс-атташе группы компаний (ГК) "КОРТРОС" Ирина Опимах вошла в ТОП-50 рейтинга лучших директоров и департаментов по корпоративным коммуникациям и корпоративным отношениям в РФ "ТОР-СОММ 2023". Организатором рейтинга является Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР)."ТОР-СОММ 2023" – это оценка эффективности руководителей, которые отвечают за стратегические коммуникации бизнеса в компаниях России. То есть в данном рейтинге представлены лучшие профессионалы отрасли. Таким образом они получают публичное признание."Три ключевых аспекта плодотворной работы в профессиональном сообществе – это содружество (консолидация), брендогеничность и HR-индивидуальность", – приводит слова Опимах пресс-служба ГК "КОРТРОС".Она согласилась с директором Культурно-образовательного комплекса Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Мариной Арканниковой, которая назвала pr-специалистов "инженерами смысла". "Это действительно именно то, чем мы занимаемся", – сказала Опимах.Ранее генеральный директор ГК "КОРТРОС" Станислав Киселев призвал девелоперов поддержать малые города. По его словам, необходимо разработать новые инструменты поддержки строительства в небольших населенных пунктах. Подробнее об этом "Дни.ру".