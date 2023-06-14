Художник переживает, что после развода потенциальная супруга может положить глаз на его имущество.

Художник переживает, что после развода потенциальная супруга может положить глаз на его имущество.Личная жизнь Никаса Сафронова всегда была очень бурной. За свою жизнь он крутил множество романов и успел несколько раз побывать в браке. А сегодня 67-летний художник старается держаться от загса как можно дальше. Сафронов не скрывает, что его сердце занято, но категорически отказывается жениться.Живописец утверждает, что пока не планирует делать избраннице предложение руки и сердца. С возрастом его представления о браке сильно изменились. Сейчас художник считает, что смысла ставить штамп в паспорте нет, потому что через несколько лет за регистрацией союза обязательно последует развод и дележка имущества."Жениться, чтобы через пять лет громко разводиться – и все обсуждают, как у меня пытаются отсудить квартиру и деньги?! Лучше просто с кем-то встречаться – проблем меньше", – объяснил свой отказ жениться Никас Сафронов.К счастью, избранницу художника его позиция не огорчает. По словам живописца, она пока не претендует на статус его супруги. Никасу Сафронову это, конечно, только на руку. Он называет себя "женатым на искусстве" и может похвастаться большой семьей. Кажется, нужды в новом браке у знаменитости действительно нет и, возможно, не будет никогда.Помимо банального нежелания, на решение Никаса Сафронова повлияло еще одно немаловажное "но". Художник уверяет, что собирается завещать свою квартиру городу, чтобы в ней открыли музей. Однако, как считает живописец, потенциальная супруга может не согласиться с его планами и оставить имущество себе.