ПРЯМОЙ ЭФИР: в программе Ваше право. Актуально расскажут все о суде присяжных. 16 июня в прямом...

ПРЯМОЙ ЭФИР: в программе "Ваше право. Актуально" расскажут все о суде присяжных.16 июня в прямом эфире на "Радио России - Владимир" программы юриста Ларисы Павловой "Ваше право. Актуально" в 7 часов 20 минут Начальник уголовно-судебногоУправления прокуратуры Владимирской области Александр Пестов расскажет о том, как часто а нашей области уголовные дела рассматриваются с участием присяжных.Телефон прямого эфира 35-31-33.