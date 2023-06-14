Об этом нашему телеканалу рассказал Игорь Черноглазов. Скульптор встретился с одним из жителей Владимира. Который, правда, попросил съемочную группу 6 канала пока не называть его имени. В

Об этом нашему телеканалу рассказал Игорь Черноглазов. Скульптор встретился с одним из жителей Владимира. Который, правда, попросил съемочную группу 6 канала пока не называть его имени. В центре города с советских лет нет памятника Александру Сергеевичу Пушкину. Хотя еще в 2011 году в сквере около Успенского собора был установлен закладной камень. На нем есть надпись,