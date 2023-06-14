Специально для уникальной выставки «Русский феникс: суздальская земля» из Москвы в Суздаль привезут 100 уникальных экспонатов.

Специально для уникальной выставки «Русский феникс: суздальская земля» из Москвы в Суздаль привезут 100 уникальных экспонатов.Презентация экспозиции, которую откроют в Суздале в июне 2024 года, на днях прошла в московском Кремле. Юбилей Суздаля Музеи московского Кремля и Владимиро-Суздальский музей-заповедник отметят большой совместной выставкой. Её разместят, что весьма символично, в помещениях суздальского кремля.История расцветаНа презентации выставки в Оружейной палате московского Кремля руководители музеев рассказали, что это будет первый опыт сотрудничества двух культурных учреждений. Основная задача, которую ставят перед собой организаторы, – раскрыть многовековую историю расцвета и возрождения Суздальской земли и её городов, как самого Суздаля, так и великокняжеских столиц Владимира и Москвы.– Выставка имеет большое значение для Суздаля. Сейчас в глазах россиян это образец милой русской провинциальности: люди едут сюда отдохнуть, окунуться в атмосферу старины. Вместе с тем древний город наделён и другим смысловым содержанием: он как доминанта проходит через всю духовную и политическую историю нашего государства, сохранив значимость места, где сосредоточено русское наследие. Партнёрский проект с Музеями московского Кремля, предоставляющими уникальные предметы, которые имеют прямое отношение к Владимиро-Суздальской земле, помогут нам общей командой сделать выставочный проект, способный стать настоящим крупным явлением, – пояснила генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-за­по­вед­ни­ка Екатерина Проничева.Шедевры и раритетыПосетители выставки увидят скандинавские и русские домонгольские украшения, варяжское и романское оружие, создаваемое под влиянием двух империй, Римской и Византийской, а также произведения серебряного дела. Представят и шедевры русской иконописи как домонгольского периода, так и времени Андрея Рублёва и эпохи Ивана Грозного, уникальные белокаменные рельефы, богослужебные облачения, тончайшие произведения лицевого шитья, драгоценные вклады русских князей и государей в храмы и монастыри Суздаля.Среди экспонатов, предоставленных Музеями московского Кремля, – икона «Спас Златые Власы» конца XII – начала XIII века, шлем Ярослава Всеволодовича, найденный у села Лыково Юрьев-Польского района, русские кованые браслеты XII–XIII веков, потир с чеканкой начала XIII века, оклад на икону «Богоматерь Владимирская» XVI века, серебряный византийский ковчег XI века и «Доска гробная» — византийская икона с изображением Дмитрия Солунского (в XIV веке их увезли из Дмитриевского собора Владимира, хранятся в Московском Кремле), стальной западноевропейский меч XI века. Ещё более 100 экспонатов представит Владимиро-Суздальский музей-заповедник.Экспозицию разместят в помещениях Суздальского кремля, в частности в знаменитой Крестовой палате Архиерейского дома.Мнение экспертаГенеральный директор Музеев московского Кремля Елена Гагарина:– В Музеях московского Кремля хранится достаточно крупное собрание памятников, связанных с историей Суздаля. Нам представляется очень символичным, что в год 1000-летия этого города памятники, происходящие из Владимиро-Суздальского княжества, которые веками хранили в великокняжеской, а затем в царской казне, впервые покинут стены Московского Кремля, вернутся на свою «историческую родину» и соединятся на суздальской земле.