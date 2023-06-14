Синоптики прогнозируют большую разницу между дневными и ночными температурами во Владимирской...

Синоптики прогнозируют большую разницу между дневными и ночными температурами во Владимирской области.15 июня во Владимирской области погода будет теплая и солнечная, без осадков. Температура воздуха днем до +26°C. Ночью столбик термометра опустится до +9°C.Ветер северо-восточный, 3м/с.Атмосферное давление изменится от 748 до 751 мм ртутного столба.Народный прогноз погоды15 июня отмечается день святителя Никифора, исповедника, патриарха Константинопольского. Погоду в этот день нашим предкам предсказывало солнце: если оно по вечеру не сядет в облако, то следующий день будет хороший; если сядет в облако, то ненастный или пасмурный.Фото pxfuel.com