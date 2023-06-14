Смотрите Вести в 14.30: во Владимире с поличным задержаны двое приезжих, подозреваемых в сбыте...

Смотрите "Вести" в 14.30: во Владимире с поличным задержаны двое приезжих, подозреваемых в сбыте поддельных долларов.Менялы-гастролёры- Курс фальшивомонетчика. Во Владимире с поличным задержаны двое приезжих, подозреваемых в сбыте поддельных долларов.Дорожная артерия- В русле - благоустройство. Реку Рпень и территорию будущего Рпенского проезда расчищают от бурелома, мусора и незаконных гаражей.Пернатый счастливчик- Первый неудачный полёт. Владимирский биолог спас от гибели птенца серой цапли, который раньше времени выпал из гнезда.