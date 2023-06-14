Голосование прошло в проекте Активный гражданин.

Голосование прошло в проекте "Активный гражданин".Троицкая линия будет обозначаться изумрудным цветом, Рублево-Архангельская – графитовым, Бирюлевская – рубиновым. Ветки построят в ближайшие годы.Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что тема метро всегда вызывает активный интерес у москвичей. В феврале 2023 года активные граждане выбрали названия станций на строящихся линиях."Строительство трех радиальных линий — основная задача для Московского метрополитена на ближайшие годы. Метро придет в отдаленные районы и свяжет их с другими частями города через Большую кольцевую линию", – отметил Собянин.Троицкая линия протянется на 40 километров и соединит Московское центральное кольцо с городским округом Троицк. Каждый день веткой будут пользоваться около 100 тысяч человек.Рублево-Архангельская линия соединит деловой центр "Москва-Сити" с районами Северо-Западного административного округа и за пределами МКАД. Длина ветки составит 19 километров. Вблизи строящихся станций живут 700 тысяч человек.Бирюлевская линия протянется на 21 километр. Она соединит Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное с районами Нагатинский Затон, Печатники, Даниловский, Царицыно. В перспективе ее могут продлить за МКАД в Новую Москву.С 2010 года количество станций московского метро в 1,5 раза.