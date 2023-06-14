Сотрудники компании «Энергосбыт Волга» провели рейд по отключению электроэнергии в квартирах...

Сотрудники компании «Энергосбыт Волга» провели рейд по отключению электроэнергии в квартирах должников в Покрове.Сотрудники компании «Энергосбыт Волга» провели рейд по ограничению режима потребления электроэнергии в квартирах должников в Покрове. Как не попасть в списки злостных неплательщиков, расскажет Александр Сыпченко.Жители этой квартиры в Покрове уже несколько месяцев не платят за электроэнергию. Сумма их долга превышает 5 тысяч рублей. Специалисты компании "Энергосбыт Волга" вынуждены ограничить режим энергопотребления. Пока это наиболее эффективная мера воздействия на злостных неплательщиков. Только в этом году в Петушинском районе прошли 24 подобных- Мы до этого звонили потребителю звонок работал, сейчас звонок не работает. Все, потребителю электроэнергия отключена.При задолженности по оплате коммунальной услуги в размере, превышающем сумму 2 месячных размеров платы, исчисленных исходя из норматива потребления, независимо от наличия или отсутствия индивидуального прибора учёта, неплательщик получает уведомление о предстоящем ограничении. Это может быть, в первую очередь, уведомление в квитанции, а также смс-сообщение, телефонный звонок, электронное или заказное письмо. После этого на погашение долга даётся 20 дней.Наталья Соловьева, начальник клиентского офиса "Петушинский" компании "Энергосбыт Волга":- Все должники были уведомлены о задолженности в соответствии с законом, но долг до сегодняшнего дня не погашен.Общая задолженность абонентов Петушинского района - почти 20 миллионов рублей. На начало июня ограничена подача электроэнергии для более 270 должников, 36 из них жители Покрова. При этом компания "Энергосбыт Волга" всегда идёт навстречу клиентам и предоставляет сразу несколько способов оплаты счетов за электроэнергию и услуги ЖКХ.Владимир Иванов, начальник Александровского территориального отделения компании "Энергосбыт Волга":- Удобные онлайн-сервисы такие как личный кабинет клиента, мобильное приложение, виджеты на сайте нашей компании и даже в момент ограничения режима потребления электроэнергии наши сотрудники носят с собой планшеты для того чтобы у потребителей была возможность оплатить задолженность непосредственно на месте.После рейдов многие начинают платить по счетам вовремя. Жить без долгов гораздо спокойнее.Александр Сыпченко, Андрей Синягин, "Вести-Владимир".